“ACCADDE OGGI”. 10 novembre 1775 – Nasce il Corpo dei Marines degli Stati Uniti: 249 anni di storia e onore

WASHINGTON (USA) – Il 10 novembre 1775 il Congresso Continentale degli Stati Uniti approvava la risoluzione che sanciva la nascita del Corpo dei Marines, una delle forze militari più celebri, rispettate e leggendarie del mondo.

L’atto istitutivo, firmato durante la Guerra d’Indipendenza americana, prevedeva la formazione di due battaglioni di fanteria di marina “in grado di servire a bordo delle navi e di condurre operazioni su terra e in mare”.

Da allora, i Marines sono diventati un simbolo dell’identità militare americana, noti per la loro disciplina, determinazione e spirito di corpo.

Il motto “Semper Fidelis” (“Sempre fedeli”), adottato nel 1883, incarna perfettamente l’essenza di questo corpo d’élite, che in oltre due secoli di storia è stato protagonista di alcuni dei più importanti conflitti mondiali: dalle guerre napoleoniche alle due guerre mondiali, dal Vietnam fino alle missioni contemporanee in Medio Oriente e nel Pacifico.

Ogni anno, il 10 novembre, i Marines di tutto il mondo celebrano il Marine Corps Birthday, una ricorrenza che unisce militari in servizio e veterani in una cerimonia di profondo valore simbolico e patriottico.

Durante la celebrazione viene tradizionalmente tagliata una torta d’anniversario, il cui primo pezzo viene consegnato al Marine più anziano presente e il secondo al più giovane, a simboleggiare la continuità tra le generazioni.

A quasi due secoli e mezzo dalla sua fondazione, il Corpo dei Marines continua a rappresentare una forza d’élite, ma anche un codice morale, basato su onore, coraggio e impegno assoluto verso la nazione e i compagni d’armi.

Dal 1775 a oggi, i Marines rimangono un simbolo di fedeltà e sacrificio, un’istituzione che ha fatto la storia e che continua a ispirare rispetto in tutto il mondo.