A Sperone si accende la magia: torna il Presepe artistico di Antonino Napolitano

Sperone si prepara a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti del periodo natalizio: l’accensione del Presepe di Antonino Napolitano, un’opera che ogni anno incanta grandi e bambini con la sua ricchezza di dettagli, la sua atmosfera suggestiva e l’infinita passione con cui viene realizzata.

L’appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre 2025, alle ore 19:15, nel caratteristico Piazzale Sant’Ella, dove si radunerà come sempre la comunità per condividere un istante carico di emozione e tradizione.

Realizzato interamente a mano, il presepe di Antonino Napolitano è molto più di una semplice esposizione natalizia: è un atto d’amore verso le proprie radici, un dono che l’artista offre alla cittadinanza con pazienza, dedizione e un talento che, anno dopo anno, continua a crescere e sorprendere.

La cura minuziosa dei particolari, la scenografia che riproduce borghi, colline, luci e movimenti, l’armonia che lega ogni singola figura: tutto concorre a rendere quest’opera un piccolo gioiello dell’arte presepiale campana.

La serata prevederà tre momenti molto attesi:

Accensione del presepe, il momento più suggestivo, quando la scena si illumina e prende vita.

Benedizione, a testimoniare il significato profondo del Natale.

Animazione per grandi e bambini, per vivere insieme un clima di festa e partecipazione.

Da anni, questo presepe rappresenta uno dei simboli più autentici della comunità di Sperone: un rito collettivo che unisce generazioni diverse, un’occasione per ritrovarsi e respirare l’atmosfera del Natale attraverso gli occhi di chi ci mette cuore e creatività.

Il presepe di Antonino Napolitano non è solo un’opera da vedere: è un’emozione da vivere.

L’invito è quindi aperto a tutti, cittadini e visitatori, per celebrare insieme un appuntamento che rinnova la magia delle feste e il valore della tradizione.

Piazzale Sant’Ella – Sperone (AV)

7 dicembre 2025 – Ore 19:15