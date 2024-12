100 DI QUESTI GIORNI. Grottolella (AV), auguri di laurea per Erika D’Acierno

È festa grande in casa D’Acierno per il raggiungimento della laurea da parte della brava e preparata Erika, la quale si è laureata in Geologia di esplorazione presso l’Università La Sapienza di Roma per la gioia di tutta la famiglia e degli amici cari.

Auguri da parte di mamma Diana, papà Maurizio, emozionatissimi per questo felice giorno, i quali augurano alla loro figlia di conquistare altri importanti traguardi in tutti gli ambiti della propria vita.

Tanti auguri alla neo dottoressa dai fratelli Mario e Manuel, che augurano alla loro amata sorelle tanta felicità e serenità e di raggiungere ulteriori obiettivi nel campo professionale e sociale.

Tanti auguri ad Erika da zia Rosanna e zio Angelo, e da nonno Carmine e nonna Maria, felicissimi per il raggiungimento di questo traguardo da parte della cara nipote e auguri da tutta la famiglia e da parte degli amici di sempre.

Tanti auguri istituzionali da parte dell’amministrazione comunale di Grottolella e in modo particolare dal Vice Sindaco Marco Grossi.

Tanti auguri da parte della nostra redazione alla neo Dottoressa Erika D’Acierno.