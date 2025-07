_A Lapio “patria del Fiano” arriva la quattordicesima edizione di Fiano Love Fest tra enogastronomia, storia e cultura

Dal 1 al 3 agosto 2025, Lapio si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione del Fiano Love Fest, uno degli eventi enogastronomici più attesi in Campania. Ogni anno, il borgo – patria dello storico Fiano di Avellino DOCG – attira migliaia di visitatori e appassionati del buon vino e del buon cibo. A soli 20 chilometri da Avellino, Lapio vanta una storia secolare legata al Fiano, un vitigno noto già ai tempi dei poeti latini e coltivato in queste terre da sempre. La tradizione narra che le prime viti siano state piantate proprio qui. L’evento nasce per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del borgo, infatti saranno protagoniste le cantine dell’areale del Fiano di Avellino, che hanno contribuito a portare questo iconico vino all’attenzione internazionale: Filadoro, Ioanna, Laura De Vito, Il Sole e il Lupo, Tenuta Scuotto, Terre di Nora, Terra Mia, Trodella, insieme alle cantine ospiti che producono Fiano di Avellino nel territorio di Lapio, come Antica Hirpinia di Taurasi, Bellaria di Roccabascerana, Case d’Alto di Grottaminarda, Macchie Santa Maria di Montemiletto, Felice Meoli di Chiusano di San Domenico e Vigna Ciampa Matteis di Castelvetere sul Calore. Non mancheranno stand enogastronomici con le specialità tipiche irpine, rappresentate da realtà come Calafià, Gerarda Ferrante, Chef Davide Filadoro, Lucariello, Noire, Il Re delle Carni, la Macelleria Maracaibo, insieme ad associazioni locali impegnate nella promozione del territorio. I dessert saranno curati dalla pasticceria Dolcivendolo e dal liquorificio Accio. Il programma prevede anche momenti tecnici, con degustazioni guidate e banchi d’assaggio a cura di ONAV Avellino (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino), ospitati nella suggestiva Corte del Palazzo Filangieri, storica residenza della famiglia Filangieri, che svetta nel punto più alto del centro storico. Il Fiano Love Fest è anche arte, cultura e storia. Durante l’evento sarà possibile visitare il Complesso Monumentale Palazzo Filangieri, recentemente restituito alla comunità, con le sue sale affrescate di grande valore storico, un tesoro raro in Irpinia. Inoltre, si potrà scoprire l’arte sacra nelle chiese del centro storico.

Ecco il programma: Venerdì 1 e sabato 2 agosto 2025, l’apertura degli stand enogastronomici e dei tavoli tecnici di degustazione è prevista alle ore 19:00 presso Palazzo Filangieri. Contestualmente, dalle 19:00 alle 23:00 si terranno visite guidate all’interno del Palazzo. Inoltre, alle ore 20:00 saranno attivi i banchi d’assaggio dedicati al Fiano di Avellino, organizzati da ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino). A seguire, alle 21:00 la serata proseguirà con un’esibizione di musica dal vivo, che accompagnerà piacevolmente le degustazioni. Domenica 3 agosto 2025, dalle ore 10:30 prenderanno il via visite guidate e percorsi in e-bike sharing, con apertura alle 11:30 degli stand enogastronomici.

Domenica 3 agosto 2025, dalle ore 10:30 prenderanno il via visite guidate e percorsi in e-bike sharing, con apertura alle 11:30 degli stand enogastronomici.

Lapio è una terra particolarmente vocata alla viticoltura, infatti, è membro dell’associazione nazionale Città del Vino e domina la Valle del Calore, dove, in uno dei pochi casi dell’areale, è consentita sia la produzione del Fiano di Avellino DOCG che del Taurasi DOCG. Il borgo vanta anche una forte vocazione agricola: rinomata anche per i suoi oliveti, che danno origine al pregiato olio extravergine d’oliva Irpinia–Colline dell’Ufita (DOP). Lapio è anche riconosciuto come Città del Miele, grazie a diverse varietà locali, tra cui il miele dell’apicoltore Christian Mattei, premiato tra i migliori al mondo all’International Honey Quality Competition. Il tema di questa edizione è “Intelligenza Agricola”, un concetto che supera la semplice abilità pratica per radicarsi in una saggezza antica, frutto dell’ascolto attento e della profonda comprensione dei meccanismi naturali che governano la vita. Questa forma di intelligenza si esprime nel saper riconoscere segnali spesso invisibili, che orientano verso scelte più consapevoli e responsabili, in grado di rispettare l’ambiente e promuovere la sostenibilità. È un invito a osservare prima con attenzione ciò che ci circonda, per poi progettare un futuro capace di coniugare tradizione e innovazione con equilibrio. Attraverso questo cammino di conoscenza, si riscopre un modo di pensare e agire che valorizza il rapporto profondo tra uomo e natura, orientato con lungimiranza alle sfide che ci attendono. Questa edizione del Fiano Love Fest vuole quindi essere un’occasione per riflettere su come l’intelligenza agricola possa rappresentare una chiave per costruire un mondo più equilibrato, sostenibile e ricco di significato.

L’evento è promosso dal Comune di Lapio, in collaborazione con la Pro Loco Lapiana, Land of Hirpinia, Laboratorio Teatrale Lapiano e associazioni locali – ed è un intervento co-finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 – Fondo di rotazione ex lege 183/1987 – Accordo per la Coesione della Regione Campania. Piano Strategico Cultura e Turismo 2025. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania. Periodo “Giugno 2025 – Dicembre 2025”.