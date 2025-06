Montoro (AV) – Il futuro del castagneto campano al centro dell’evento DSSCAST del 13 giugno

MONTORO (AVELLINO) – Sarà una giornata chiave per il futuro del castagneto in Campania quella di domani (venerdì 13 giugno), quando il progetto DSSCAST presenterà al pubblico risultati, tecnologie e strategie per l’innovazione del settore. L’evento si svolgerà a Montoro (Avellino), presso la Sala Conferenze del Convento “Santa Maria degli Angeli”, con inizio alle ore 8.30, e vedrà la partecipazione di istituzioni, esperti scientifici, aziende agricole e attori del mondo della ricerca. Finanziato dal PSR Campania 2014/2020 – Misura 16.1.2, DSSCAST promuove l’adozione di Sistemi di Supporto Decisionale per migliorare il management dei castagneti e favorire pratiche sostenibili ed efficienti.

L’obiettivo del progetto è quello di innovare la gestione dei castagneti attraverso un approccio integrato e sostenibile. Le attività si concentrano sull’ottimizzazione della gestione idrica, sulla protezione delle piante con strategie fitosanitarie mirate, sulla fertilizzazione basata su dati tecnici e scientifici e sulla valorizzazione della biomassa attraverso potature razionali. Cuore del progetto è la predisposizione di un Sistema di Supporto Decisionale (DSS) in grado di guidare i castanicoltori nel prendere decisioni informate, ridurre gli sprechi e migliorare la qualità e la redditività delle produzioni.

L’evento rappresenta un’opportunità di confronto tra ricerca, istituzioni e operatori agricoli, in una fase cruciale per la filiera castanicola, duramente colpita negli ultimi anni da fitopatie e cambiamenti climatici. Il programma prevede contributi su temi come l’intelligenza artificiale in agricoltura, il monitoraggio delle fitopatie, la gestione 4.0 dei castagneti, la difesa agroecologica e le pratiche innovative per la potatura.

DSSCAST invita tutti gli operatori e cittadini interessati a partecipare all’iniziativa. Interverranno, tra gli altri, rappresentanti istituzionali come il sindaco di Montoro Salvatore Carratù, il presidente dell’Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Avellino Francesco Castelluccio, il presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania Maurizio Petracca, l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, Vincenzo De Maio – Agricola “De Maio”, Forino (Avellino), Roberto Mazzei, Direttore del Distretto delle Castagne e dei Marroni della Campania, su “Il ruolo del distretto nell’ecosistema della conoscenza”, Attilio Mondelli, Farzati Spa, su “Intelligenza artificiale in agricoltura 4.0”, Antonio Luce, Azienda Agricola Giaquinto, Montoro (Avellino) su “Gestione 4.0 del castagneto da frutto: il ruolo dei DSS”, Michelina Ruocco – Dirigente di ricerca IPSP-CNR di Portici (Napoli), su “La difesa del castagneto: una scelta agroecologica”, Tommaso Pio Bibbò, Dottorando di ricerca Università di Napoli Federico II – IPSP-CNR, Portici (Napoli), su “Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel monitoraggio del castagneto”, Salvatore Dell’Angelo – Azienda agricola Dell’Angelo, Montella (Avellino), su “Potatura razionale e miglioramenti quali-quantitativi della produzione”, Davide Della Porta – Centro di Ricerca Oasis srl, su “Cinipide galligeno del castagno e andamento della parassitizzazione da Torymus sinensis in Campania”. Le conclusioni sono affidate ad Antonio De Cristofaro, responsabile scientifico progetto DSS-CAST e presidente del Distretto delle Castagne e dei Marroni della Campania.

Il Comitato Scientifico è composto da Antonio De Cristofaro, Prof. ordinario Dip. AAA, Università degli Studi del Molise, Campobasso, Simona Carpenito, Centro di ricerca Oasis srl, Giorgio Ciardella, Farzati Spa, Luigi De Masi Istituto di Bioscienze e Biorisorse, IBBR-CNR, Portici (NA), Valentina De Vito, Centro ricerche Oasis srl, Roberto Mazzei, Direttore Distretto Castagne e Marroni della Campania, Angelina Nunziata, Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, CREA, Milena Petriccione – Centro di Ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, CREA, Michelina Ruocco – Dirigente di ricerca IPSP-CNR, Portici (NA).

Saranno riconosciuti 4 crediti formativi professionali ai Periti Agrari partecipanti, grazie al patrocinio del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Avellino. DSSCAST è coordinato dall’Azienda Agricola De Maio di Forino (AV) e coinvolge aziende agricole, il Distretto delle Castagne e dei Marroni della Campania, enti di ricerca come Farzati Spa e Oasis Srl, enti di consulenza e formazione come MHI e CSI Formactions. Responsabile scientifico è il Prof. Antonio De Cristofaro, entomologo e docente universitario. Il progetto si propone di restituire valore e competitività alla castanicoltura campana, attraverso innovazione, sostenibilità e sinergia tra agricoltori, tecnici e ricercatori.