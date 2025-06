100 DI QUESTI GIORNI. Grottolella (AV), Laurea per Luigi Nuzzolo: un giorno di festa e orgoglio!

Festa grande per Luigi Nuzzolo che oggi si è laureato in Ingegneria al termine del corso di laurea di tre anni , presso l’Università del Sannio.

Tanti auguri al neo dottore da parte di mamma Lucia e Papà Graziano , emozionatissimi per questo importante giorno, i quali augurano al proprio figlio di vivere gioie e felicità come quella odierna.

Tanti auguri a Luigi da parte del Fratello Vincenzino, il quale augura al neo dottore tante altre soddisfazioni e successi nel proprio cammino di vita.

Tanti auguri da parte di Nonno Clemente Nonna Anastasia, Nonno Luigi e Nonna Paolina dai parenti tutti e compari.

Tanti auguri al neo ingegnere da parte di tutti gli amici di Grottolella e dell’università del Sannio.

Tanti auguri da parte della Libertas Grottolella .

Tanti auguri istituzionali parte della amministrazione comunale di Grottolella.

Tanti auguri al neo ingegnere da parte della nostra redazione.