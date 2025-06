Il Nola scende in campo per l’ospedale “Santa Maria della Pietà”

Nella giornata odierna una delegazione societaria del Nola 1925 ha consegnato una donazione di beneficenza al reparto di Pediatria dell’ospedale di Nola. La donazione, consistente in apparecchiature mediche per le cure dei bambini oltre a sistemi audiovisivi, è il risultato dell’iniziativa di beneficenza promossa in occasione della gara casalinga della scorsa stagione con la Real Normanna. Grazie al versamento simbolico di 1 da parte di tutti i nostri tifosi, in quella gara raggiungemmo la cifra di 910 €, che la società, nella persona del presidente Giuseppe Langella, ha voluto poi arrotondare con ulteriori fondi propri al totale di 1000 €.

Grazie al dottor Guido Lombardi, alla dottoressa Giovanna Sepe, al Primario dottor Giuseppe Furcolo, al Caposala Luigi D’Aniello, a tutto lo staff medico e a tutti i tifosi.