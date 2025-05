Nocera Superiore e Mugnano del Cardinale firmano un Patto di Amicizia: un ponte tra culture, tradizioni e territori

Mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Nocera Superiore, sarà sottoscritto un Patto di Amicizia tra le amministrazioni comunali di Nocera Superiore e Mugnano del Cardinale. A firmarlo saranno i sindaci Gennaro D’Acunzi e Alessandro Napolitano, in rappresentanza di due comunità che, pur geograficamente distanti, condividono una visione comune di cooperazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare i legami istituzionali e sociali tra i due territori, promuovendo progetti condivisi in ambiti strategici come il turismo, la cultura, le politiche giovanili e le attività educative e sociali. Il Patto punta a creare occasioni di scambio e crescita reciproca, mettendo al centro valori come l’accoglienza, la devozione religiosa e l’identità locale.

Dopo la firma ufficiale del documento, è prevista una visita guidata congiunta ai principali luoghi della memoria e della cultura di Nocera Superiore: dal Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore alla Domus del Decumano, fino al Parco Archeologico Urbano. Qui si terrà anche un momento di condivisione con i ragazzi del Centro Polivalente di via Russo e con l’associazione “I Monacielli”, a testimonianza di un’amicizia che guarda all’inclusione e al futuro.