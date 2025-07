West Nile, terza vittima in Campania: 68enne di Trentola Ducenta muore ad Aversa. È il settimo decesso in Italia

AVERSA (CE) – Si aggrava il bilancio delle vittime del virus West Nile in Campania. Un uomo di 68 anni, residente a Trentola Ducenta (Caserta), è morto nella serata di ieri presso il presidio ospedaliero di Aversa, a causa delle complicazioni legate all’infezione virale. Con questo caso, le vittime in Campania salgono a tre, mentre a livello nazionale si contano sette decessi dall’inizio del 2025.

La notizia giunge poche ore dopo l’annuncio della morte di un 74enne di Pomigliano d’Arco, ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli, anch’egli stroncato dalle conseguenze dell’infezione. Solo il giorno prima era stato registrato il decesso di un 80enne di Maddaloni, sempre nella provincia di Caserta.

Cosa sappiamo del virus

Il West Nile Virus è una malattia infettiva trasmessa all’uomo esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette, principalmente del genere Culex. Non si trasmette da persona a persona.

Nella maggior parte dei casi il virus decorre in modo asintomatico, ma in soggetti fragili o anziani può portare a gravi complicazioni neurologiche, come encefaliti e meningiti, che possono risultare fatali.

Misure di prevenzione e appello alla cittadinanza

La Regione Campania ha già avviato una campagna informativa, invitando i cittadini a:

Evitare l’accumulo di acqua stagnante, dove le zanzare depongono le uova

Utilizzare repellenti e zanzariere

Coprire contenitori d’acqua, grondaie e pozzetti

Segnalare eventuali uccelli morti al numero verde della Protezione Civile Regionale: 800 232525

n caso di sintomi

Chiunque presenti febbre improvvisa, mal di testa, nausea o sintomi neurologici deve contattare immediatamente il medico di base o recarsi presso il più vicino presidio ospedaliero.