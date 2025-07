Sperone, il gruppo “Uniti per Sperone” chiede disinfestazione contro le zanzare: “Prevenire è meglio che curare”

SPERONE – Scatta l’appello da parte del gruppo consiliare “Uniti per Sperone”, che sollecita un intervento tempestivo di disinfestazione anti-zanzare sul territorio comunale. La richiesta è rivolta direttamente al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente e al Territorio, Nilde Roselli, con l’obiettivo di prevenire eventuali rischi legati alla diffusione del virus West Nile.

«Non vogliamo creare inutili allarmismi – chiariscono i consiglieri del gruppo – e fortunatamente, al momento, la situazione a Sperone è tranquilla. Tuttavia, riteniamo doveroso agire con tempestività e in via precauzionale, soprattutto considerando i recenti casi di West Nile registrati in alcune aree della regione.»

Il virus del Nilo Occidentale, trasmesso principalmente dalla puntura di zanzare infette, può rappresentare un rischio per la salute pubblica, soprattutto per le persone anziane o con fragilità. In diverse province italiane le autorità sanitarie stanno già intervenendo con operazioni di disinfestazione e campagne di sensibilizzazione.

Uniti per Sperone invita quindi l’amministrazione comunale a non abbassare la guardia e a mettere in campo quanto prima tutte le misure necessarie per proteggere la cittadinanza.

«Meglio prevenire che curare – concludono –. Un intervento mirato ora può evitare problemi più seri nei prossimi mesi.»