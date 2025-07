Allarme West Nile: la Regione Campania informa su sintomi, rischi e prevenzione

NAPOLI – La Regione Campania lancia un’importante campagna informativa per sensibilizzare la popolazione sulla West Nile Disease (WND), una malattia virale trasmessa dalle zanzare, che ha colpito diverse zone d’Italia negli ultimi anni.

Si tratta di una malattia causata da un virus che alberga principalmente negli uccelli selvatici, ma che può essere trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette. In rari casi può derivare anche da trasfusioni di sangue o trapianti di organi, ma non si trasmette da persona a persona.

Come si trasmette il virus

Il ciclo di trasmissione prevede:

•Serbatoio naturale: uccelli selvatici

•Vettore: zanzare (soprattutto del genere Culex)

•Ospiti incidentali: esseri umani e cavalli (che non possono trasmettere il virus ad altri)

Sintomi e rischi per l’uomo

•80% dei casi: nessun sintomo

•20% dei casi: sintomi simil-influenzali, come febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei

•<1% dei casi: sintomi neurologici gravi, come encefalite, meningite o paralisi (soprattutto in soggetti fragili o anziani)

Prevenzione: come proteggersi

La Regione invita tutti a seguire semplici ma fondamentali misure preventive:

•Coprire cisterne e contenitori d’acqua

•Rimuovere ogni fonte di acqua stagnante

•Cambiare spesso l’acqua delle ciotole per animali

•Trattare caditoie, pozzetti e grondaie con prodotti larvicidi

•Usare zanzariere e repellenti per insetti

•Tenere le piscine per bambini coperte quando non in uso

Cosa fare in caso di sintomi o avvistamenti sospetti

•In caso di sintomi, contattare il medico o il pediatra

•Se si trovano uccelli morti, avvisare subito la Protezione Civile Regionale al numero:

800 232525