Solofra, tir perde carico di pomodori: traffico bloccato sul raccordo Avellino-Salerno

Lo SOLOFRA (AV) – Pomeriggio di disagi sulla viabilità: un tir ha perso il carico di pomodori poco dopo l’uscita della galleria Monte Pergola, in direzione sud, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nei pressi dello svincolo per Solofra.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe perso parte del carico mentre era in marcia, riversando sull’asfalto decine di cassette di pomodori che hanno completamente invaso la carreggiata. Il traffico è attualmente bloccato, con code e rallentamenti già dal tratto precedente alla galleria.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas, impegnati nelle operazioni di rimozione del carico e nella messa in sicurezza dell’area.

Al momento non si registrano feriti, ma la situazione resta critica per gli automobilisti in transito. Si raccomanda agli utenti della strada massima prudenza e, se possibile, di evitare il tratto interessato.