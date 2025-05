Tragedia sulla SP85: tre giovani perdono la vita in un incidente a Torchiarolo

Sabato 3 maggio 2025, intorno alle 20:00, un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Una Porsche 911, presa a noleggio, si è ribaltata e ha preso fuoco lungo la strada provinciale 85 che collega Torchiarolo alla marina di Lendinuso. A bordo del veicolo si trovavano tre giovani: Luigi Perruccio, 22 anni, Sara Capilunga e Karina Ryzkhova, entrambe 21enni. Purtroppo, tutti e tre hanno perso la vita nell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto si sarebbe improvvisamente ribaltata, per motivi ancora da chiarire, finendo contro un albero e prendendo fuoco. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per i giovani non c’è stato nulla da fare

Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, numerose attività della zona hanno annunciato la chiusura in segno di lutto. Il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità, profondamente colpita dalla tragedia .

Karina Ryzkhova, originaria dell’Ucraina, si era trasferita in Italia per sfuggire alla guerra nel suo paese e costruire una nuova vita. La sua storia aggiunge ulteriore dolore a una tragedia che ha spezzato tre giovani esistenze e lasciato un’intera comunità in lutto