Tragedia nel Torinese: ritrovato senza vita il 15enne campano scomparso da Gennaio

È stato ritrovato morto in provincia di Torino, in circostanze ancora tutte da chiarire, il giovane Rayan Mdallel, 15 anni, originario di Mondragone (Caserta). Il ragazzo era scomparso lo scorso 30 gennaio, quando si era allontanato da casa facendo perdere ogni traccia.

La notizia della tragica scoperta è stata confermata dal sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità attraverso un post sul suo profilo Facebook. “Una notizia che mai avremmo voluto ricevere — scrive il sindaco — la comunità di Mondragone si stringe attorno alla famiglia di Rayan, in questo momento di immenso dolore.”

Le indagini sono attualmente in corso per far luce sulle dinamiche del decesso. Al momento, non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo né sull’eventuale coinvolgimento di terzi. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

Rayan, descritto da amici e conoscenti come un ragazzo solare e riservato, era scomparso da mesi, gettando la sua famiglia e l’intera città in un incubo fatto di attese, ricerche e appelli pubblici. La speranza di un ritrovamento in vita si è tragicamente spenta con la notizia del ritrovamento del corpo.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. La comunità di Mondragone si prepara ora a rendere l’ultimo saluto a Rayan, in un clima di sgomento e tristezza.

Le autorità locali e le forze dell’ordine continuano a lavorare per accertare le cause della morte e ricostruire gli ultimi movimenti del giovane, nel tentativo di dare risposte alla famiglia e a chi da mesi viveva con l’angoscia di una scomparsa inspiegabile.