Tragedia alla scuola media di Marcianise: muore una studentessa di 12 anni

Marcianise – Una tragedia ha sconvolto questa mattina la comunità di Marcianise. Una studentessa di 12 anni, che frequentava la seconda classe della scuola media Calcara di via Novelli, è deceduta dopo essere precipitata nel vuoto all’interno dell’istituto.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe uscita dall’aula per recarsi in bagno. Giunta nella zona delle scale di emergenza, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe lanciata nel vuoto. L’impatto non le ha purtroppo lasciato scampo: nonostante il rapido intervento dei sanitari, ogni tentativo di rianimarla è risultato vano.

La ragazza, residente proprio nei pressi della scuola, è stata raggiunta poco dopo anche dalla madre, sconvolta dall’accaduto. L’area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Sul posto sono arrivati anche il sindaco Antonio Trombetta e il vicesindaco Angela Salzillo, che hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, alla scuola e ai compagni della giovane.

L’intera comunità è sotto shock per una perdita così drammatica, che lascia aperti molti interrogativi e un profondo senso di dolore.