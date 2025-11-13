Mirabella Eclano, badante si fa intestare la casa dell’anziano che accudiva: scoperta choc al momento del testamento

Emergono nuovi inquietanti dettagli sulla vicenda che coinvolge una donna di 58 anni, originaria dell’hinterland napoletano, già arrestata poche settimane fa in esecuzione di un ordine di carcerazione per un furto commesso ad Avellino nel 2013. Anche in quel caso la donna lavorava come collaboratrice domestica presso un’anziana coppia, che soltanto dopo tempo si rese conto di aver subito raggiri e sottrazioni.

Nonostante i precedenti, negli anni successivi la donna ha continuato a prestare assistenza a persone anziane, senza però avere una fissa dimora stabile. Prima dell’arresto, aveva trascorso un lungo periodo accanto a un uomo residente nella media valle del Calore, che purtroppo è deceduto alcuni giorni fa.

È stato proprio all’apertura del testamento che i familiari dell’anziano hanno fatto una scoperta sconcertante: la badante era riuscita a farsi donare l’appartamento nel quale lavorava. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe approfittato delle condizioni di salute del pensionato, affetto da una forma avanzata di demenza senile, per ottenere la donazione dell’immobile e sottrarre nel tempo denaro e oggetti di valore custoditi in casa.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano, hanno confermato lo stato di incapacità dell’uomo al momento degli atti sottoscritti. Per la 58enne, già detenuta per la precedente condanna, si apre ora un nuovo capitolo giudiziario: è indagata per circonvenzione di persona incapace.

Gli investigatori proseguono le verifiche con l’obiettivo di recuperare almeno una parte dei beni sottratti, ricostruendo la rete di movimenti e cessioni effettuate dalla donna nei mesi in cui era al servizio dell’anziano.

Un caso che riaccende l’attenzione sulle situazioni di vulnerabilità degli anziani soli e sull’importanza dei controlli nelle attività di assistenza domestica.