Tragedia a Tufino: bimba di 4 anni cade dalle scale e muore sul colpo

TUFINO (NA) – Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Tufino nella notte tra venerdì e sabato. Una bambina di 4 anni, Alessandra, ha perso la vita dopo essere precipitata dalla scala a chiocciola della sua abitazione di via Roma. Un tonfo improvviso ha spezzato il silenzio della notte, attirando immediatamente l’attenzione dei genitori, che hanno trovato la piccola senza vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola e un equipaggio del 118, ma purtroppo per Alessandra non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Le prime ricostruzioni dell’accaduto lasciano pochi dubbi: si tratterebbe di una tragica fatalità avvenuta all’interno delle mura domestiche. La bambina, secondo quanto ipotizzato, potrebbe aver perso l’equilibrio durante la notte mentre si trovava nei pressi della scala. I dettagli precisi dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma tutto lascia pensare a un drammatico incidente domestico.

La notizia ha sconvolto il paese, dove la famiglia della piccola Alessandra era molto conosciuta. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai genitori, che ora affrontano un dolore straziante. L’intera comunità si è stretta intorno alla famiglia, colpita da una tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

La scala a chiocciola, elemento comune in molte abitazioni, può rivelarsi insidiosa, soprattutto in presenza di bambini piccoli. Questa tragedia rappresenta un monito sull’importanza di adottare misure di sicurezza all’interno delle case per evitare simili incidenti.