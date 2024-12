Esame Verona per l’Avellino Basket

Al PalaDelMauro di Avellino arriva un’altra big del campionato di Serie A2, la Scaligera Verona marchiata Tezenis. Venetinel gruppone di squadre a 18 squadre che vanno dalla quinta all’ottava posizione. Sono 9 vittorie in 16 incontri disputati, bilancio superiore al 50.0% di successi. Nell’ultimo incontro la Tezenis ha ottenuto i due punti battendo agevolmente Cento in casa. Probabilmente dalla squadra di coach Alessandro Ramagli ci si poteva attendere qualcosa di più, ma la dirigenza gialloblu è soddisfatta. Avellino nutre rispetto per un avversario importante, ma proverà a blindare il parquet di casa conquistando due punti dopo lo sforzo compiuto a Cento mercoledì sera.

Verona due anni fa era in Serie A, poi la retrocessione ed il nuovo tentativo di riprendersi la massima serie. La squadra è guidata dal livornese Alessandro Ramagli, la cui storia cestistica è nota ed è un ‘must’ per la categoria. Il roster non è da meno. In organico i veronesi hanno elementi di grido, su tutti Jacob Pullen, lo scorso anno a Napoli dove ha vinto la Coppa Italia. L’energia dei veronesi dovrà essere contenuta dai biancoverdi, che dovranno frenare l’impatto del play statunitense ed anche la presenza di Cannon sotto i tabelloni, che con il suo essere undersize mette in difficoltà tutti gli avversari. Tra i gialloblu in dubbio Penna out per un infortunio.

I NUMERI

Pullen è il miglio realizzatore gialloblù con i suoi 17.9 punti di media, il 36.0% da tre e 2.3 assist di media. L’altro bomber è Ethan Esposito con 12.1 punti di media, anche lui con il 37.0% da tre. Il migliore tiratore dalla lunga distanza è Lorenzo Penna con il suo 44.0%, playmaker che gioca va a completare un reparto esterni di cui fa parte Mattia Palumbo. Miglior rimbalzista Cannon con 6.4 rimbalzi. Squadra dal buon potenziale offensivo con 78.0 punti di media, 74.0 sono quelli subiti. Avellino dovrà alzare l’intensità difensiva e portare a casa i due punti. Irpini trascinati offensivamente dal solito Mussini, sono 76.9 i punti di media e giocatori come Bortolin in grande spolvero.

DIRETTA STREAMING: Diretta live su LNP Pass dalle 18.00

Avellino Basket: Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Nikolic, Bortolin, Perfigli, Chinellato

All. Alessandro Crotti



Tezenis Verona: Pullen, Cannon, Gazzotti, Faggian, Airhienbuwa, Palumbo, Esposito, Penna, Udom, Bartoli

All. Alessandro Ramagli