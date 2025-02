Tragedia a SCUOLA: studente 14enne muore durante l’ora di educazione fisica

Una tragedia ha colpito questa mattina un istituto tecnico di Cremona, dove uno studente di 14 anni è morto dopo aver accusato un malore improvviso durante l’ora di educazione fisica. Il giovane si trovava nella palestra di un’altra scuola, utilizzata come struttura di appoggio per le attività sportive, quando si è accasciato al suolo sotto gli occhi increduli di compagni e insegnanti.

L’emergenza è stata immediatamente segnalata e sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno tentato di rianimare il ragazzo. Nonostante la tempestività dell’intervento, il giovane è deceduto durante il trasporto in ospedale. In un primo momento si era ipotizzato che il malore fosse legato a una crisi epilettica, ma successivamente si è parlato di un arresto cardiocircolatorio.

Sconvolta la comunità scolastica, che non riesce a capacitarsi dell’accaduto. La preside dell’istituto ha raccontato il difficile momento in cui è stata data la notizia ai genitori del ragazzo: «Li abbiamo avvisati subito e si sono diretti in ospedale, convinti di trovarlo lì. Poco dopo abbiamo dovuto richiamarli a scuola perché purtroppo non c’era più nulla da fare».

Secondo quanto riferito dalla scuola, il ragazzo non aveva mai mostrato segni di patologie preesistenti che potessero far pensare a un problema cardiaco. «Non riusciamo ancora a crederci. I soccorsi sono stati rapidi e abbiamo fatto tutto il possibile», ha aggiunto la dirigente scolastica.

La città di Cremona è sotto shock per la prematura scomparsa del giovane studente, un dramma che lascia un vuoto incolmabile tra amici, insegnanti e familiari.