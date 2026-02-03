Tragedia a Sarno: salumiere ucciso durante una rapina nel suo negozio

Si chiamava Gaetano Russo, 61 anni, il salumiere ucciso nella notte a Sarno, in provincia di Salerno, all’interno della sua attività commerciale. L’uomo stava effettuando le pulizie di fine giornata quando si è trovato improvvisamente faccia a faccia con un rapinatore entrato nel negozio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Russo avrebbe tentato di reagire all’aggressione, ma il malvivente lo ha colpito ripetutamente con un coltello, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. Le ferite si sono rivelate purtroppo fatali.

Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe barricato all’interno del locale, rimanendo chiuso nel negozio fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno fatto irruzione e arrestato il sospettato.

Il rapinatore è ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare se l’uomo abbia agito da solo.

La comunità di Sarno è sotto shock per l’accaduto: Gaetano Russo era conosciuto e stimato nel quartiere, e la sua morte ha lasciato un profondo senso di sgomento e dolore tra familiari, amici e clienti abituali.