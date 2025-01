Tragedia a Sant’Agata de’ Goti: Poliziotto 50enne muore cadendo dal tetto mentre puliva la canna fumaria

Un tragico incidente domestico ha scosso la comunità di Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento. Un poliziotto 50enne, in servizio a Caserta, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto della sua abitazione. L’uomo stava eseguendo lavori di manutenzione alla canna fumaria quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza considerevole, riportando gravi ferite che gli sono state fatali.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, che sono giunti sul posto in breve tempo, per il 50enne non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La tragedia ha destato grande commozione a Sant’Agata de’ Goti e in tutta la provincia di Benevento, dove la vittima era ben conosciuta e stimata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le esequie sono previste per domani, un momento di dolore e raccoglimento per una comunità che piange la prematura perdita di un uomo che, con il suo impegno quotidiano nella polizia, aveva dedicato la sua vita alla sicurezza degli altri.