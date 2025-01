Ricordate il cartone Ufo Robot Goldrake: compie 50 anni. Un mito intramontabile

Il 2025 segna un traguardo straordinario per gli appassionati di anime e fantascienza: il 50° anniversario di Ufo Robot Goldrake, l’iconico mecha giapponese che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo sin dalla sua prima messa in onda nel 1975. Creato dal geniale Go Nagai, il cartone animato ha rivoluzionato il panorama dell’animazione giapponese e occidentale, diventando un simbolo culturale che ancora oggi affascina generazioni di spettatori.

In Giappone, Ufo Robot Grendizer (questo il titolo originale) fece il suo debutto il 5 ottobre 1975, come terza serie dedicata ai super robot di Go Nagai, dopo Mazinga Z e Il Grande Mazinga. La trama racconta le avventure di Actarus (Daisuke Umon), un principe alieno che fugge dal pianeta Fleed, distrutto dagli invasori di Vega, e trova rifugio sulla Terra. Qui, con l’aiuto del professor Procton (Genzo Umon) e del potente robot Goldrake, combatte per difendere il pianeta dagli attacchi delle forze di Vega.

La serie giunse in Italia nel 1978, diventando il primo anime trasmesso nel nostro Paese. Goldrake segnò un vero e proprio fenomeno culturale, con milioni di bambini e adolescenti incollati allo schermo per seguire le epiche battaglie contro i mostri meccanici e le riflessioni sulla guerra e l’ambiente.

Goldrake non fu solo un anime. Divenne un movimento culturale, influenzando moda, giocattoli, musica e molto altro. Iconiche le sigle italiane, tra cui quella cantata da Vincenzo Tempera e Ares Tavolazzi, che ancora oggi riecheggiano nella memoria collettiva.

La serie, composta da 74 episodi, univa azione, dramma e un messaggio profondo: il rispetto per la vita e la natura. I temi trattati, come l’impatto della guerra e l’importanza della cooperazione, la resero una serie molto più di un semplice cartone animato, conquistando sia i giovani che gli adulti.

Dopo 50 anni, Ufo Robot Goldrake continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati di fantascienza e anime. Le nuove generazioni lo riscoprono attraverso le edizioni in DVD e Blu-ray, i manga ispirati alla serie e i progetti commemorativi. Il 2025 vedrà numerosi eventi dedicati, tra cui mostre, maratone televisive e la pubblicazione di edizioni speciali per celebrare questo importante anniversario.

L’influenza di Goldrake si riflette anche nella cultura popolare moderna. Dai riferimenti nei film ai cosplay che animano le fiere del fumetto, il super robot resta un simbolo di eroismo e speranza.

Goldrake non è solo un ricordo nostalgico. È un’opera che continua a insegnare valori universali, come il coraggio, l’amicizia e la lotta per un mondo migliore. A distanza di mezzo secolo, il suo ruggito metallico risuona ancora forte: un faro per chi cerca un eroe che, anche nei momenti più difficili, combatte per la giustizia e la pace.

Buon compleanno, Goldrake. E grazie per averci insegnato a sognare.