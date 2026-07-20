TORRE DEL GRECO: coltellata per gelosia, 34enne arrestato dai Carabinieri

Due bambine e una donna in lacrime. Una ferita all’addome e un marito geloso. È lo scenario che vedrà coinvolti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco. La vittima ha 25 anni, il compagno ne ha 34. Lui è preda della gelosia e trova spesso motivi per litigare, anche davanti ai bambini. Questa volta, alle minacce ha aggiunto anche le mani, poi un coltello usato per ferire. Ad allertare i militari altri familiari. In casa mobili danneggiati, quadri e cornici a terra, vetri in mille pezzi. Segni di una rabbia fuori controllo. Il 34enne è finito in manette ed è ora in carcere. Per la 25enne lesioni ritenute guaribili in 20 giorni.