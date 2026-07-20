GROTTAMINARDA CANTA CON I NOMADI: UNA SERATA DA RICORDARE

Oltre due ore di musica live di grande qualità, tutti i più grandi successi cantati insieme ad un pubblico di migliaia di persone. Ieri sera i Nomadi a Grottaminarda non si sono risparmiati: hanno soddisfatto ogni aspettativa, coinvolgendo ed emozionando i fan arrivati da ogni dove.

Con un repertorio che ha attraversato oltre sessant’anni di storia della musica italiana, la band ha alternato i brani che hanno segnato intere generazioni alle canzoni più recenti, regalando un viaggio ricco di emozioni, ricordi e valori. Uno per tutti: la Pace. Ogni pezzo è stato accolto dal coro del pubblico, in un’atmosfera di grande partecipazione e condivisione che ha reso la serata ancora più speciale, tra bandiere arcobaleno e coriandoli.

Il Piazzale dello Stadio “Massimo Romano” si è prestato perfettamente ad ospitare il grande palco e la marea di persone. Perfetto il servizio d’ordine. Via Tratturo, completamente pedonale, si è animata con bancarelle e food truck, contribuendo a creare un’atmosfera di festa. Tutto è filato liscio.

L’Amministrazione Comunale si complimenta con il Comitato Festa Sant’Antonio e Santa Rita per l’organizzazione impeccabile di questo grande evento musicale nell’ambito della 51ª Festa della Cappelluzza e ringrazia tutti i componenti dei Nomadi per la disponibilità e l’umanità dimostrate nei confronti del pubblico, in particolare degli anziani e delle persone con disabilità che hanno potuto assistere al concerto in prima fila.

Un sentito ringraziamento va inoltre ai Carabinieri, alla Polizia Municipale, alla Pubblica Assistenza Grottaminarda, al servizio Safety e Security e alla Squadra Comunale di Manutenzione, tutti hanno contribuito, con professionalità e spirito di servizio, alla perfetta riuscita dell’iniziativa.

Grottaminarda ha vissuto una notte di grande musica e condivisione, confermandosi ancora una volta una comunità capace di accogliere e organizzare eventi di grande richiamo.