MUGNANO. Rifiuti a San Pietro, il sindaco Napolitano replica alle polemiche: «Siamo al lavoro per il territorio»

MUGNANO DEL CARDINALE – Il sindaco di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, interviene sulla vicenda dei rifiuti abbandonati in località San Pietro, respingendo le polemiche e rivendicando l’impegno dell’amministrazione comunale nella tutela del territorio.

Il primo cittadino ha spiegato che, nei giorni scorsi, l’area della pineta era stata completamente ripulita nell’ambito di un intervento di prevenzione degli incendi. Tuttavia, alcuni sacchi di rifiuti sono rimasti temporaneamente a terra perché il camion addetto alla raccolta, una volta pieno, non è stato in grado di trasportarli tutti. «Se poi persone incivili continuano ad abbandonare rifiuti – ha sottolineato – noi non possiamo impedirlo, anche se sul territorio sono presenti delle telecamere».

Napolitano ha raccontato di essersi recato personalmente, nella giornata di ieri, in località San Pietro, dove ha constatato che la collina risultava «pulitissima», ad eccezione di un piccolo cumulo di rifiuti presente nell’area e di un altro in località Gesù Maria.

Il sindaco ha inoltre spiegato che la sua presenza sul posto era legata a un’emergenza idrica all’Eremo di San Pietro. Su richiesta del direttore della struttura, don Franco, si è attivato insieme a personale specializzato per individuare una perdita nella rete idrica. «Abbiamo aperto tutti i tombini e lavorato fino all’una di notte per capire dove fosse il problema», ha riferito, precisando che il guasto è stato riparato nella mattinata successiva.

La giornata, ha aggiunto, è stata caratterizzata anche da un incendio sviluppatosi in località Difesa di Mugnano. Napolitano ha spiegato di aver attivato immediatamente il servizio antincendio della Comunità Montana, con gli operatori intervenuti tempestivamente sul posto per domare le fiamme.

Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha rivolto anche una critica a chi pubblica fotografie e post sui social per denunciare la presenza dei rifiuti. Pur riconoscendo l’importanza delle segnalazioni, ha invitato a evitare toni polemici e a dare un contributo concreto alla salvaguardia dell’ambiente. «Ho visto dieci o quindici auto a San Pietro e in località Litto, dove si stava svolgendo una passeggiata ecologica a pagamento. A chi fa foto e pubblica post chiedo di segnalare i problemi senza polemiche e di darsi da fare per il territorio. Le passeggiate e le scampagnate piacerebbe farle anche a me, ma da tanto tempo non ci riesco perché sono sempre impegnato a lavorare per la comunità mugnanese», ha dichiarato.

Con queste parole il sindaco Alessandro Napolitano ha voluto chiarire la situazione relativa ai rifiuti presenti in località San Pietro, evidenziando il lavoro svolto dall’amministrazione comunale sia sul fronte della manutenzione del territorio sia nella gestione delle emergenze che hanno interessato la zona nelle ultime ore.