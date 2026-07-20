A Minori la presentazione di “Martyr Christi”, raccolta di canti sacri di Candido Del Pizzo

MINORI (Sa) – Sarà la suggestiva cornice della Basilica di Santa Trofimena ad ospitare, giovedì 6 agosto 2026 alle ore 21.00, la presentazione della raccolta di canti sacri “Martyr Christi” (ed. Armelin – audio disponibili su piattaforma Spotify), opera del M° Candido Del Pizzo.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio della Parrocchia di Santa Trofimena, del Comune di Minori, del Coro Polifonico “Amici di San Francesco” e dell’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni, rappresenterà un momento di approfondimento sul ruolo della musica nella celebrazione liturgica e nella vita ecclesiale.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno due autorevoli personalità del panorama liturgico-musicale della chiesa italiana: Mons. Valentino Miserachs Grau, presidente emerito del Pontificio Istituto di Musica Sacra e già maestro della Cappella della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma, terrà una relazione dal titolo “La musica liturgica nel Magistero della Chiesa”, offrendo una riflessione sul valore teologico ed ecclesiale della musica nella liturgia; Padre Paolo Saturno C.Ss.R., docente emerito di estetica musicale del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno e direttore del Coro Polifonico Alfonsiano di Pagani, approfondirà il tema dell’ “Evoluzione della musica sacra, dal gregoriano alla contemporaneità”, ripercorrendo lo sviluppo storico del linguaggio musicale liturgico.

La serata sarà impreziosita da momenti musicali curati dal Coro Polifonico “Amici di San Francesco”, che interpreterà alcuni dei brani contenuti nella raccolta, offrendo al pubblico un’esperienza diretta del progetto musicale.

A moderare l’incontro sarà Francesco Reale.

L’evento, lungi dal configurarsi unicamente come presentazione di un prodotto editoriale, costituirà un momento importante di confronto tra la realtà locale e due delle più autorevoli voci del settore, configurandosi, in tal senso, come privilegiato momento formativo per gli operatori musicali della liturgia del territorio diocesano.