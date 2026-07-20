A Saviano (NA), Aldo Langella dà forma all’arte della pizza napoletana con “Amada”

Aldo Langella, pizzaiolo per vocazione, trasforma passione, esperienza e professionalità, in opere d’arte. La dedizione al lavoro si manifesta in lui fin dall’adolescenza, lavorando nella pizzeria di famiglia.

Concluso il percorso di studi alberghiero, Aldo amplia le proprie competenze nel settore grazie alla costante formazione e alla sperimentazione. Un impegno quotidiano, fondato sul valore della ricerca dell’eccellenza e sulla selezione attenta delle materie prime, che gli permette di coniugare tradizione e innovazione.

Anno dopo anno, Aldo trasforma la sua passione in una vera e propria filosofia di vita con l’obiettivo di regalare ai propri clienti un’emozione da condividere attraverso sapori autentici. La sua bravura gli permette di ottenere importanti riconoscimenti e di raggiungere vari traguardi. Tra i più significativi, l’apertura della pizzeria “Amada” sita a Saviano (NA), in Via Cosimo Luigi Miccoli n° 34, un progetto realizzato per dare forma alla propria idea di ristorazione.

“Amada”, che in spagnolo significa amata, è l’espressione della visione di Aldo: famiglia, calore, appartenenza. Un luogo pensato nel dettaglio in cui ogni ospite è parte della sua famiglia. Un ambiente raffinato che offre un’esperienza sensoriale a partire dal gustoso omaggio di benvenuto: una coccola che introduce all’essenza del locale, dove qualità e cortesia sono il tratto distintivo di una ospitalità accogliente.

La proposta gastronomica dell’eccellente pizzaiolo è variegata per soddisfare gusti ed esigenze diverse. Un’accurata selezione di vini e birre artigianali accompagna ed esalta ogni menu.

“Amada” di Aldo Langella è un punto di riferimento per chi desidera assaporare l’autentica pizza napoletana, realizzata secondo la tradizione con materie prime di alta qualità che la Campania offre in ogni stagione.