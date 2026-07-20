Mercoledì 22 luglio arriva lo Yuppies Kid’s Party a S. Elia Sperone: divertimento gratuito per tutta la famiglia

Mercoledì 22 luglio, S. Elia Sperone ospiterà lo Yuppies Kid’s Party, un grande evento dedicato ai bambini e alle famiglie, con un ricco programma di spettacoli, animazione e intrattenimento.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà la suggestiva sfilata storica dei cavalieri, accompagnata da tamburi, trombe, bandiere e trombonieri, che porterà in scena tradizione e spettacolo.

A seguire, spazio alla magia con la parata delle mascotte Disney, i personaggi dell’animazione, gli spettacoli con Key Pop e Brian Rot, oltre a tante sorprese per il pubblico.

Per i bambini saranno disponibili gonfiabili, l’area Just Dance e una super sorpresa 2026, pensata per regalare momenti di gioia e divertimento a tutta la famiglia.

Non mancherà un delizioso Angolo Golosità, con popcorn e zucchero filato preparati al momento.

L’ingresso è gratuito.

Una giornata da non perdere, ricca di allegria, musica, giochi e spettacoli, pensata per far vivere a grandi e piccoli un’esperienza indimenticabile.