Montemiletto celebra Sant’Anna: in concerto Tony Tammaro e la Tarantella Montemaranese

MONTEMILETTO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate montemilettese. Sabato 25 e domenica 26 luglio Piazza IV Novembre ospiterà i festeggiamenti in onore di Sant’Anna, una ricorrenza che ogni anno richiama cittadini e visitatori nel segno della tradizione, della fede e dell’intrattenimento.

Il programma dell’edizione di quest’anno prevede due serate di spettacolo. Ad aprire i festeggiamenti, sabato 25 luglio alle ore 22, sarà Tony Tammaro, il celebre cantautore napoletano, protagonista di un concerto che promette di coinvolgere il pubblico con i suoi brani più conosciuti.

Domenica 26 luglio, alle ore 21, è in programma lo spettacolo pirotecnico in Piazza IV Novembre. A seguire, dalle 22, spazio alle tradizioni popolari con una serata dedicata al liscio e alla Tarantella Montemaranese, animata dal Gruppo Folk “Piccimondo”.

La festa di Sant’Anna rappresenta da sempre uno dei momenti più sentiti dalla comunità di Montemiletto, un’occasione per valorizzare le tradizioni locali e vivere due giornate all’insegna della convivialità.

L’invito degli organizzatori è rivolto a cittadini e visitatori affinché prendano parte ai festeggiamenti, contribuendo a rendere ancora più speciale un evento che unisce cultura, musica e devozione in un clima di festa e condivisione.