MUGNANO DEL CARDINALE. Rifiuti a San Pietro: la nostra risposta. Nota del Consigliere Comunale di opposizione

Novità linguistica di giornata: i rifiuti non sono “abbandonati”, sono “temporaneamente a terra”. Un capolavoro di eufemismo amministrativo, da manuale. Il camion era pieno e non poteva fare un secondo viaggio. Certo, perché organizzare due giri sarebbe stata fantascienza. Le telecamere ci sono, per carità. Peccato che sembrino installate per arredo urbano più che per deterrenza: vedono tutto, non fermano niente. E la ciliegina: chi fotografa i rifiuti è il problema, non chi dovrebbe evitare che si accumulino. Come opposizione, continueremo a “fare polemica” — ovvero il nostro lavoro.

Un pensiero, poi, va rivolto a chi si lamenta di non avere più tempo per una passeggiata o una scampagnata, troppo oberato dal lavoro per la comunità. Comprendiamo il sacrificio, sia chiaro. Ma se il peso dell’incarico è diventato così opprimente da rubare persino le domeniche, la soluzione esiste ed è a portata di mano: le dimissioni. Nessuno sta trattenendo nessuno per la giacca. E per chi pensasse che si tratti di un episodio isolato, alleghiamo anche le foto del primo luglio: stessa zona, stessa “pulizia straordinaria”, stessi rifiuti. Evidentemente la “temporaneità” da queste parti dura più di quanto si voglia far credere.

Foto in allegato, di oggi e del primo luglio. Ai fatti, come sempre, il compito di smentire le narrazioni.