“Teatro Sotto le Stelle”: ad Avella la magia del teatro inaugura con due appuntamenti imperdibili a febbraio

AVELLА – Prende il via al Teatro Biancardi la nuova edizione di “Teatro Sotto le Stelle – Duemilaventisei”, rassegna teatrale che promette emozioni, risate e grande qualità artistica. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Avella e promossa dall’Associazione Mela, si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio.

Il cartellone si apre con due spettacoli in programma nel mese di febbraio, entrambi di domenica pomeriggio, alle ore 18:30.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio, con il duo Ianneo & Caso, protagonisti della brillante commedia “Attenti a noi due”, scritta e diretta da Giampietro Ianneo. Uno spettacolo esilarante, ricco di ritmo e colpi di scena, che mette al centro equivoci e dinamiche di coppia, promettendo risate a raffica e un coinvolgimento diretto del pubblico.

Si prosegue domenica 22 febbraio con “Ago, cuttone e… cunfietti”, commedia in due atti di Eduardo Barba portata in scena dalla Compagnia dei Mercanti. La regia è affidata a Brunella Di Pasqua. Un lavoro che unisce tradizione e ironia, raccontando con leggerezza e profondità i legami familiari e le contraddizioni della società.

Biglietti e promozioni

Il contributo di ingresso prevede:

Abbonamento unico per 7 spettacoli (come da cartellone generale) + 1 biglietto omaggio per uno spettacolo a scelta: € 45,00

Singolo spettacolo : € 10,00

Ridotto: € 5,00

Solo per il mese di febbraio è attiva una promozione speciale: chi acquista il biglietto per entrambi gli spettacoli dell’8 e del 22 febbraio potrà assistere a entrambe le rappresentazioni al prezzo agevolato di € 15,00 anziché € 20,00.

Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni:

📞 328 2888577 (Riccardo)

📞 392 8827583 (Umberto)

✉️ [email protected]

📱 Facebook e Instagram: “Associazione Mela”

Con “Teatro Sotto le Stelle”, Avella conferma ancora una volta la sua vocazione culturale, offrendo al pubblico un’occasione preziosa per vivere il teatro come spazio di incontro, riflessione e divertimento.