Taurano (AV) – 15enne precipita dal terzo piano: è grave

Tragedia sfiorata a Taurano, nel Vallo di Lauro ieri sera, così come riporta il sito Avellino Today, dove una ragazza di 15 anni sarebbe precipitata dal terzo piano di un edificio. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni la giovane sarebbe stata trasportata d’urgenza in ospedale e ricoverata in codice rosso.

Le condizioni della giovane sarebbero gravi. L’intera comunità è in ansia e si attendono aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità sanitarie e delle forze dell’ordine.