Napoli, furto sventato in farmacia grazie al nebbiogeno: il farmacista scrive ai ladri

Un messaggio ironico ma determinato, quello pubblicato dal dottor Giovanni Russo, titolare di una farmacia in via Simone Martini a Napoli, dopo l’ennesimo tentativo di furto andato a vuoto nella notte tra il 4 e il 5 maggio. A sventare l’irruzione è stato il sistema di sicurezza nebbiogeno installato recentemente, che ha costretto i malviventi alla fuga in pochi secondi.

Non è la prima volta che la farmacia viene presa di mira: secondo quanto raccontato dallo stesso dottor Russo, furti precedenti si erano verificati il 14 agosto e il 4 gennaio. «Avevo avvisato», scrive in un post diventato virale sui social. «Questa volta siete scappati come conigli», aggiunge, riferendosi ironicamente ai ladri sorpresi dal sistema anti-intrusione.

Il farmacista, con parole amare ma anche cariche di orgoglio e passione per il proprio lavoro, ribadisce il suo amore per Napoli e la volontà di non lasciarsi intimidire: «Amo Napoli e non sarete voi, con questi atti vili e meschini, a farmi cambiare idea o a spingermi a lasciare la professione che amo».

E chiude il messaggio con un tono provocatorio e ironico: «Vi saluto e vi auguro un pessimo lavoro. Dimenticavo… Forza Napoli, sempre!»

La vicenda ha raccolto la solidarietà di tanti cittadini e colleghi che hanno espresso vicinanza al dottor Russo, simbolo di una Napoli che non si arrende e reagisce con coraggio alle difficoltà quotidiane.