SPERONE. Lieve malore questa mattina per il sindaco Adolfo Alaia

“Voglio informare di persona i cari concittadini del mio piccolo malessere di stamattina, dovuto a un abbassamento di pressione, come configurato dagli stessi medici del Pronto Soccorso di Nola. In attesa dei risultati degli accertamenti, a breve farò ritorno a casa e ai miei uffici. Grazie a tutti per la vicinanza”.

Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo personale il sindaco Alaia ha voluto rassicurare i tanti che questa mattina si erano preoccupati per la sua salute. Durante i funerali della maestra Gabriella Cuozzo il primo cittadino si era accasciato a terra privo di sensi dinanzi la chiesa di Sant’Elia. Soccorso si è ripreso dopo pochi minuti e per sicurezza è stato accompagnato al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito.