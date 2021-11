A Sperone è stato deliberato in Giunta di assegnare alle famiglie disagiate, residenti, buoni spesa in generi alimentari in tagli da 50€, per un minimo di 100€ a un massimo di 600€ (per fasce ISEE) fino a copertura dell’intero importo di 62.840€ per “Acquisti beni di prima necessità per solidarietà alimentare. Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi agli Uffici Comunali.