Sperone, anziana investita sulla statale 7bis: soccorsa e trasportata per accertamenti

Sperone – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12:15, in corso Umberto I, lungo la strada statale 7bis, dove una donna anziana è stata investita mentre attraversava la carreggiata.

Secondo le prime informazioni, l’auto stava procedendo a velocità moderata. L’impatto ha fatto cadere a terra la donna, che tuttavia non avrebbe riportato conseguenze gravi. Le sue condizioni sono apparse subito sotto controllo, anche se è stato necessario l’intervento dei sanitari per le prime cure e per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La circolazione ha subito rallentamenti temporanei durante le operazioni di soccorso e di accertamento.

Ulteriori aggiornamenti potranno chiarire con precisione responsabilità e modalità dell’incidente.