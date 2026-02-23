Quadrelle, Congratulazioni a Giovanna Rozza: laurea con lode all’Università degli Studi di Salerno

Quadrelle-Importante traguardo accademico per Giovanna Rozza, che questa mattina ha conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti, 110 e lode, presso l’Università degli Studi di Salerno.

La neo dottoressa ha completato il percorso nel Corso di Laurea in Innovazioni per le Produzioni Agrarie Mediterranee, discutendo una tesi incentrata sulle metodologie genetico-molecolari applicate al miglioramento delle produzioni agrarie, un tema di grande attualità e rilevanza scientifica.

Il percorso universitario di Giovanna rappresenta un esempio concreto di impegno, costanza e passione per lo studio. Il lavoro di ricerca svolto si inserisce in un ambito strategico per il futuro del settore agricolo, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili in un contesto sempre più orientato alla qualità e all’efficienza delle produzioni.

Grande la soddisfazione della famiglia, che ha voluto condividere questo momento di gioia: «Congratulazioni a Giovanna per questo straordinario risultato», hanno espresso la mamma Ida Rega, i fratelli Teresa e Antonio, insieme agli zii Simone Rozza, sindaco di Quadrelle, e Nunzia Napolitano.

A Giovanna gli auguri più sinceri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali, nella certezza che talento e determinazione continueranno a guidarla verso nuovi importanti traguardi.