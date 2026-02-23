Presentazione del libro “I fanatici sono contagiosi” di Tina Aventaggiato– Medusa Editrice. Opera vincitrice della VI Edizione di “Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi”

Giovedì 26 Febbraio alle ore 10,00 presso la Parrocchia San Felice in Pincis, Corso Umberto I – Cimitile – Na, la Fondazione Premio Cimitile presenta il libro “I fanatici sono contagiosi” di Tina Aventaggiato – Medusa Editrice, opera vincitrice della sesta edizione di “Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi”,svoltosi il 14 e 15 maggio 2025 presso il centro commerciale Vulcano Buono di Nola.

I fanatici sono contagiosi è l’opera inedita di narrativa per ragazzi, scelta dalla giuria di circa 1000 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’area nolana e della Regione Campania, che hanno letto le due opere finaliste e scelto la migliore.

Tina Aventaggiato ha vinto il Premio Campania Felix Festival della letteratura per ragazzi 2025 e la sua opera è stata pubblicata dalla casa Editrice Medusa con circuito scolastico a livello nazionale.

Il romanzo è una lettura dei fatti storici, ma deformati da un velo di assurdo. Le vicende nascono dall’esagerazione delle idee più discutibili e incomprensibili dell’ideologia nazista e l’ironia, che le narra, vuole evidenziare la loro debolezza. Un modo per sorridere di un pensiero che ha insanguinato il secolo scorso.

Alla presentazione del libro saranno presenti gli alunni delle scuole partecipanti al festival e interverranno: Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Anna Mercogliano, Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Cimitile; Don Giovanni De Riggi, Parroco di Cimitile; Antonietta Bianca Ferrara, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Mercogliano-Guadagni” di Cimitile; l’autrice Tina Aventaggiato.

Coordinerà Domenico Della Pietra, Docente dell’I.C. “Mercogliano – Guadagni” di Cimitile. L’iniziativa vanta autorevoli patrocini: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.