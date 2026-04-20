Cimitile, lavori di ripavimentazione in Via Roma: interventi notturni dal 21 al 24 aprile

Il Comune di Cimitile informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 21 aprile e fino a giovedì 24 aprile, saranno eseguiti lavori di ripavimentazione stradale in Via Roma.
Gli interventi, coordinati dall’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Panagrosso in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale guidato da Luigi Del Giudice, si svolgeranno in orario notturno, dalle ore 21:00 alle ore 6:00.
La scelta della fascia oraria notturna è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e alla vita quotidiana dei cittadini, garantendo al contempo la sicurezza durante le operazioni.
L’amministrazione comunale invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per consentire il regolare svolgimento dei lavori.
Si tratta di un intervento volto a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina, in una delle arterie più frequentate del territorio.