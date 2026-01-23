Forino (Av): Sabrina Fruncillo giura fedeltà alla Repubblica come Vice Ispettore della Polizia di Stato.

Un importante traguardo di carriera è stato raggiunto da Sabrina Fruncillo che questa mattina ha prestato giuramento come Vice Ispettore di Polizia di Stato presso l’Istituto per Sovrintendenti Rolando Lanari di Spoleto, coronando un sogno coltivato con determinazione.

Già agente di Polizia negli anni precedenti, Sabrina ha sempre svolto il proprio servizio con professionalità, passione e senso del dovere.

A soli 26 anni, questo significativo risultato rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso ricco di nuove responsabilità che siamo certi la porteranno a conseguire traguardi ancora più importanti.

Grande l’orgoglio per la Mamma Antonella il Papà Biagio , così come di tutta la famiglia e delle amiche, che condividono la gioia per questo successo.

A Sabrina l’augurio di continuare a servire lo Stato con lo stesso impegno, la stessa serietà e lo stesso spirito che l’hanno sempre contraddistinta. Ad Majora