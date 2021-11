SAVIANO. Frana strada e auto dei Vigili Urbani finisce nel regio lagno. Feriti

Immagini inquietanti quelle pubblicate dalla pagina Facebook “Saviano non molla”. Un’ auto, quella dei Vigili Urbani di Saviano con a bordo due agenti è finita nel regio lagno tra Saviano e Piazzolla, dopo l’incrocio tra masseria Sbardella andando verso la Montagnola. E’ letteralmente franata la strada che costeggia lo scolo delle acque torrenziali, a causa delle piogge di queste ore, trascinando la vettura nell’alveo. I due operatori della polizia locale hanno subito contusioni oltre ad un forte spavento. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza l’area e recuperare l’auto. La strada è stata chiusa alla circolazione.

