Regi lagni nel nolano. Ancora esondazioni. Sommese: “Serve essere rapidi!”

È accaduto ancora una volta. Le continue piogge di questi giorni hanno causato nuove esondazioni degli alvei e l’incubo allagamenti è tornato a spaventare i cittadini di molti comuni del Nolano.

Rione Acer di Cimitile di nuovo in ginocchio. Cantine allagate, fango e acqua hanno inghiottito le auto fino ad entrare nelle abitazioni e nei portoni dei palazzi. Animali messi in salvo nella notte dai cittadini. A Nola automobilisti bloccati nelle auto.

A Saviano, il cedimento di un muro di contenimento dell’Alveo ha coinvolto due agenti della polizia locale che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

Il consigliere Regionale e Presidente della Prima Commissione della Regione Campania Giuseppe Sommese è così intervenuto: “Quello che è successo, ancora una volta, è gravissimo e non si può più temporeggiare. La mia solidarietà ai cittadini ancora una volta vittime inermi di un problema che si trascina da tempo e piena vicinanza agli agenti della polizia locale di Saviano coinvolti nel cedimento di una porzione di muro di contenimento dell’alveo per fortuna senza gravi conseguenze. Gli interventi erano già stati programmati e a tal proposito ho sentito stamattina al telefono l’assessore Bonavitacola per sollecitarne la ripartenza. Almeno per i tratti a ridosso delle abitazioni dove eventi del genere possono risultare fatali. Anche per questo tipo di interventi è necessario sburocratizzare e snellire le procedure. Una missione che sto portando avanti con forza e che sono sicuro porterà in futuro ad evitare i troppi rallentamenti che impediscono alle istituzioni di agire con celerità.”

Felice Sorrentino

