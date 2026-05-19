Sant’Antimo, maestra sospesa: accuse di maltrattamenti sugli alunni di una scuola primaria

È stata eseguita un’ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio nelle scuole di qualsiasi grado e indirizzo, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un’insegnante, di anni 55, ritenuta gravemente indiziata di maltrattamenti posti in essere nei confronti di alcuni alunni di una scuola primaria del territorio.

Le attività investigative sono state avviate a seguito delle querele sporte da alcuni genitori ai quali i minori, frequentanti il primo anno di una scuola primaria in Sant’Antimo, avevano confidato i comportamenti posti in essere dall’insegnante durante le ore di lezione e di cui erano vittime.

Le indagini – svolte dal personale del Commissariato PS di Frattamaggiore anche con il supporto delle attività tecniche di intercettazioni all’interno dell’aula scolastica – hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario nei confronti dell’insegnante che poneva in essere, nei confronti degli alunni, dei comportamenti vessatori e violenti, con aggressioni verbali e fisiche, quali offese, minacce e percosse.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.