Avellino, Elly Schlein a sostegno di Nello Pizza: incontro al Viva Hotel

AVELLINO – La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà domani ad Avellino per sostenere la candidatura a sindaco di Nello Pizza.
L’appuntamento è in programma per mercoledì 20 maggio alle ore 18:00 presso il Viva Hotel di via Circumvallazione, dove si terrà un incontro pubblico dedicato alla campagna elettorale per le prossime amministrative nel capoluogo irpino.
All’iniziativa prenderanno parte, oltre al candidato sindaco Nello Pizza, anche il segretario regionale del Pd Campania, Piero De Luca.
La presenza della leader nazionale dem rappresenta un importante segnale di sostegno politico al candidato del campo progressista, in una fase cruciale della campagna elettorale avellinese.
L’incontro sarà anche occasione per affrontare i principali temi legati al futuro della città, con particolare attenzione alle proposte programmatiche della coalizione progressista.