San Gennaro Vesuviano, all’Istituto “G. Galilei” la manifestazione “Il gusto delle parole e non solo”

SAN GENNARO VESUVIANO – Una giornata dedicata alla cultura, alla formazione e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche sarà protagonista il prossimo 21 maggio 2026 presso lo Sporting Club Free Time di via Biagio Cozzolino, a San Gennaro Vesuviano.

L’evento, promosso dall’Istituto Paritario “G. Galilei” – Alberghiero, porta il titolo “Il gusto delle parole e non solo”, una manifestazione pensata per coniugare il valore della comunicazione con quello della tradizione culinaria e dell’ospitalità.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 9:15 e si concluderà alle 12:45, offrendo agli studenti e ai partecipanti un momento di confronto, crescita e condivisione.

La manifestazione si inserisce nel percorso educativo dell’istituto, da sempre impegnato nella formazione professionale e culturale dei giovani, con particolare attenzione ai settori dell’accoglienza e della ristorazione.

Attraverso attività, incontri e momenti dimostrativi, “Il gusto delle parole e non solo” punta a valorizzare il talento degli studenti e a promuovere competenze legate non solo al mondo alberghiero, ma anche alla comunicazione, alla creatività e alla cultura del territorio.

Un appuntamento che conferma l’impegno dell’Istituto “G. Galilei” nel creare occasioni di crescita e partecipazione per le nuove generazioni.