Sant’Andrea di Conza (AV) – Contrasto ai furti. I Carabinieri intercettano auto sospetta: inseguimento e sequestro di rame e arnesi da scasso

In linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono senza sosta anche in Alta Irpinia i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con particolare attenzione ai comuni maggiormente esposti al fenomeno dei furti, sia a fini preventivi sia per garantire tempestivi interventi operativi.

Nella serata di ieri, al “112” è pervenuta una segnalazione relativa a un’auto sospetta in Sant’Andrea di Conza.

In breve tempo, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno intercettato lungo la S.S. 7 quella station wagon con a bordo tre individui.

Intimato l’“Alt” al conducente, lo stesso si è dato a precipitosa fuga, generando così una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena della “Gazzella”.

L’inseguimento si è protratto fino al territorio del comune di Pescopagano, dove i tre occupanti hanno abbandonato il veicolo, dileguandosi nelle campagne circostanti e riuscendo, favoriti dall’oscurità e dalla fitta vegetazione, a far perdere le proprie tracce.

All’interno dell’auto, risultata munita di targa appartenente ad altro veicolo, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di cavi in rame, verosimilmente di provenienza furtiva, nonché cesoie e arnesi atti allo scasso.

Il mezzo e il materiale recuperato sono stati sottoposti a sequestro.

Sono in corso rilievi tecnici e accertamenti investigativi finalizzati all’identificazione dei tre soggetti e alla ricostruzione della provenienza del materiale rinvenuto che, qualora immesso sul mercato clandestino, avrebbe potuto fruttare un consistente profitto.

Alcuni elementi ritenuti utili ai fini investigativi sono attualmente al vaglio degli inquirenti.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ringrazia i cittadini per la collaborazione e rinnova l’invito a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, ogni situazione inconsueta, nonché la presenza di veicoli o persone sospette.

La collaborazione della popolazione rappresenta un fondamentale presidio di legalità e sicurezza per l’intero territorio.