Impresa per lo Sporting Arechi di Pellezzano: l’Under 15 femminile conquista la prima vittoria nel campionato Figc

05/03/2026 binews.it CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, IRPINIA 0

Una vittoria che vale molto più dei tre punti. L’Under 15 femminile dello Sporting Arechi di Pellezzano conquista la prima storica vittoria nel campionato Figc di calcio a 5 femminile superando 3-2 il Rotondi al termine di una partita ricca di emozioni e decisa all’ultimo secondo di gioco.

Le ragazze di mister Diego Ricco e misterFrancesco Varriale regalano una prestazione di grande carattere, dimostrando quanto il gruppo sia cresciuto nel corso della stagione. Le padrone di casa partono forte e riescono a portarsi sul 2-0 grazie al primo gol di Giulia Andreola e allo splendido raddoppio su punizione realizzata da Sofia Morrone.

Il Rotondi però non si arrende e riesce a rientrare in partita, trovando il 2-2 a pochi minuti dal termine e rimettendo tutto in discussione. Quando la gara sembra ormai destinata al pareggio, arriva il momento decisivo: all’ultimo respiro ancora Sofia Morrone trova ancora la via della rete, battendo il portiere avversario e regalando allo Sporting Arechi una vittoria che resterà nella storia del club.

Un successo che assume ancora più valore se si considera il percorso fatto da queste ragazze: dopo diverse sconfitte iniziali dovute soprattutto all’inesperienza e al fatto di giocare sotto età, il gruppo ha continuato a lavorare con determinazione fino a raccogliere questa meritata soddisfazione.

Si tratta di un gruppo di ragazze che si conosce e cresce insieme fin dai tempi degli inizi della scuola, ritrovatosi poi anche sul campo a difendere con orgoglio i colori dello Sporting Arechi.

Alla gara hanno preso parte Martina Chiuccarelli, Valentina Di Crescenzo, Giulia Pappalardo, Martina Pappalardo, Sofia Morrone e Giulia Andreola, protagoniste di una prestazione che dimostra come anche un gruppo numericamente ridotto possa competere con realtà più strutturate grazie a impegno, passione e spirito di squadra.

Sugli spalti si è respirato un bellissimo clima di fair play e festa, una cornice perfetta per il calcio giovanile e per i valori dello sport, atmosfera che le stesse ragazze sono riuscite a creare attorno a loro con entusiasmo e dedizione.

Questa vittoria rappresenta anche la conferma di un percorso che lo Sporting Arechi porta avanti con convinzione: creare uno spazio sano, inclusivo e formativo dove le ragazze possano avvicinarsi allo sport e crescere insieme dentro e fuori dal campo.

Proprio in quest’ottica, nelle prossime settimane la società organizzerà open day dedicati alle categorie giovanili femminili e alla prima squadra, offrendo a tutte le ragazze interessate la possibilità di conoscere da vicino il progetto sportivo dell’associazione di Pellezzano.

Inoltre, dal 29 maggio al 2 giugno prossimi, tornerà la seconda edizione del torneo “Give Me 5-Sport, Inclusione & Solidarietà”, una kermesse sportiva e sociale che vedrà protagoniste le Under femminili del territorio e le prime squadre di calcio a 5 femminile, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita, partecipazione e condivisione.

Un progetto che guarda al futuro e che, proprio da vittorie come questa, trova nuove energie per continuare a crescere.