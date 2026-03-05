Impresa per lo Sporting Arechi di Pellezzano: l’Under 15 femminile conquista la prima vittoria nel campionato Figc

Una vittoria che vale molto più dei tre punti. L’Under 15 femminile dello Sporting Arechi di Pellezzano conquista la prima storica vittoria nel campionato Figc di calcio a 5 femminile superando 3-2 il Rotondi al termine di una partita ricca di emozioni e decisa all’ultimo secondo di gioco.

Le ragazze di mister Diego Ricco e misterFrancesco Varriale regalano una prestazione di grande carattere, dimostrando quanto il gruppo sia cresciuto nel corso della stagione. Le padrone di casa partono forte e riescono a portarsi sul 2-0 grazie al primo gol di Giulia Andreola e allo splendido raddoppio su punizione realizzata da Sofia Morrone.

Il Rotondi però non si arrende e riesce a rientrare in partita, trovando il 2-2 a pochi minuti dal termine e rimettendo tutto in discussione. Quando la gara sembra ormai destinata al pareggio, arriva il momento decisivo: all’ultimo respiro ancora Sofia Morrone trova ancora la via della rete, battendo il portiere avversario e regalando allo Sporting Arechi una vittoria che resterà nella storia del club.

Un successo che assume ancora più valore se si considera il percorso fatto da queste ragazze: dopo diverse sconfitte iniziali dovute soprattutto all’inesperienza e al fatto di giocare sotto età, il gruppo ha continuato a lavorare con determinazione fino a raccogliere questa meritata soddisfazione.

Si tratta di un gruppo di ragazze che si conosce e cresce insieme fin dai tempi degli inizi della scuola, ritrovatosi poi anche sul campo a difendere con orgoglio i colori dello Sporting Arechi.

Alla gara hanno preso parte Martina Chiuccarelli, Valentina Di Crescenzo, Giulia Pappalardo, Martina Pappalardo, Sofia Morrone e Giulia Andreola, protagoniste di una prestazione che dimostra come anche un gruppo numericamente ridotto possa competere con realtà più strutturate grazie a impegno, passione e spirito di squadra.

Sugli spalti si è respirato un bellissimo clima di fair play e festa, una cornice perfetta per il calcio giovanile e per i valori dello sport, atmosfera che le stesse ragazze sono riuscite a creare attorno a loro con entusiasmo e dedizione.

Questa vittoria rappresenta anche la conferma di un percorso che lo Sporting Arechi porta avanti con convinzione: creare uno spazio sano, inclusivo e formativo dove le ragazze possano avvicinarsi allo sport e crescere insieme dentro e fuori dal campo.

Proprio in quest’ottica, nelle prossime settimane la società organizzerà open day dedicati alle categorie giovanili femminili e alla prima squadra, offrendo a tutte le ragazze interessate la possibilità di conoscere da vicino il progetto sportivo dell’associazione di Pellezzano.

Inoltre, dal 29 maggio al 2 giugno prossimi, tornerà la seconda edizione del torneo “Give Me 5-Sport, Inclusione & Solidarietà”, una kermesse sportiva e sociale che vedrà protagoniste le Under femminili del territorio e le prime squadre di calcio a 5 femminile, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita, partecipazione e condivisione.

Un progetto che guarda al futuro e che, proprio da vittorie come questa, trova nuove energie per continuare a crescere.