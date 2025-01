Santa Lucia di Serino (AV) – Distruzione e deturpamento di bellezze naturali: i Carabinieri denunciano tre persone.

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, nell’ambito di controlli volti a prevenire e reprimere i reati urbanistici-ambientali in aree vincolate, denunciavano tre persone ritenute responsabili di “distruzione e deturpamento di bellezze naturali all’interno di un sito protetto”.

Le indagini condotte, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno permesso di accertare che, in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, sita nel comune di Santa Lucia di Serino, era in atto un’opera edile costituente nella realizzazione di un serbatoio intercomunale, in assenza delle obbligatorie autorizzazioni paesaggistiche ed idrogeologiche nonché della valutazione di incidenza ambientale (V.I.A).

Alla luce delle irregolarità riscontrate, il rappresentante legale della ditta esecutrice dei lavori, il direttore dei lavori ed il responsabile unico del progetto, venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, per distruzione o deturpamento e deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto e di bellezze naturali, nonché violazioni al Testo Unico in materia di edilizia ed al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.