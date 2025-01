San Mango sul Calore, incendio su una storica Bianchina: conducente illeso, intervento dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi, 22 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti lungo la SP 296, nel territorio del comune di San Mango Sul Calore, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura in transito. Le fiamme, originatesi dal vano motore di una storica Bianchina, sono state prontamente domate, con conseguente messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante.

L’uomo alla guida, un 74enne originario di San Mango Sul Calore, stava percorrendo la strada in direzione del capoluogo irpino quando ha notato il fumo e le fiamme provenire dal motore. Fortunatamente, è riuscito a scendere tempestivamente dal veicolo senza riportare gravi conseguenze, se non un comprensibile spavento. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montella hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso.