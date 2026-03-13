Roccadaspide, il corpo di una donna trovato in un pozzo: aveva 58 anni

ROCCADASPIDE — Il corpo senza vita di una donna di 58 anni è stato recuperato nel pomeriggio di venerdì in una zona rurale del comune cilentano, in località Volpato Difesa, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

La donna è stata trovata all’interno di un pozzo profondo circa tre metri e mezzo, privo di adeguata protezione. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando i carabinieri hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per il recupero del corpo.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, erano già presenti i sanitari. I vigili del fuoco hanno quindi avviato le operazioni di recupero utilizzando le attrezzature e i dispositivi di sicurezza previsti per questo tipo di interventi, riuscendo a riportare in superficie la salma.

Il decesso è stato constatato dal medico incaricato dai carabinieri della stazione di Roccadaspide, mentre sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per supportare le operazioni e mettere in sicurezza l’area.

Resta ora da chiarire come la donna sia finita nel pozzo. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le procedure di identificazione formale e gli approfondimenti investigativi sono in corso e serviranno a stabilire le circostanze della tragedia.

L’episodio ha scosso la comunità locale, dove la notizia si è diffusa rapidamente nel corso della serata, lasciando spazio a domande e interrogativi ancora senza risposta.